Этот показатель существенно вырос в январе еще до последних резонансных событий.

Утрата веры в государство – это деинвестирование, сокращение рабочих мест, сокращение уплаты налогов, тенизация экономики, экономическая катастрофа.

Сколько еще бизнес просит об исполнении обещаний остановить давление?

Сколько еще нужно объяснять, что нормы в стране построены так, чтобы невозможно было строить средний бизнес, не нарушая что-либо? Что созданы специально условия, по которым почти невозможно не идти на компромиссы?

Бизнес стремится к детенизации и искоренению коррупции.

Силовое коррумпированное государство держит бизнес в тисках, не давая спокойно развивать бизнес в белом.

Так что это уже не дело одного бизнеса — это дело спасти страну от внутреннего врага, пока 200,000+ предпринимателей на фронте .

1. Должны быть выполнены обещания президента о едином органе, который должен проверять бизнес.

2. Пока новый закон о БЭБ не оговорен и не принят — должен быть мораторий на какие-либо силовые действия, включая приостановку старых дел (к ним можно вернуться после победы).

3. Запрос документов – предупреждение – и только в случае, если бизнес игнорирует запросы БЭБ, только тогда идти на физические проверки.

4. Сокращение государственных расходов на подразделения правоохранительных структур, которые занимаются экономическими вопросами. Передача этих бюджетов разведке, МО.

5. Введение персональной ответственности правоохранителей за проявления силового влияния на бизнес.

6. KPI всех правоохранительных структур – экономический рост и рост инвестиционной привлекательности Украины.







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