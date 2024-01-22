Дослідження Advanter Group і наших колег засвідчили: 50%+ підприємців вважають дії держави, які погіршують умови ведення бізнесу, найбільшою перепоною після воєнної агресії

Цей показник суттєво зріс в січні ще до останніх резонансних подій.

Втрата віри в державу — це деінвестування, скорочення робочих місць, скорочення сплати податків, тінізація економіки, економічна катастрофа.

Скільки ще має бізнес благати про виконання обіцянок зупинити тиск?

Скільки ще треба пояснювати, що норми в країні побудовані так, щоб неможливо було будувати середній+ бізнес, не порушуючи щось? Що створені спеціально умови, за якими майже неможливо не йти на компроміси?

Бізнес прагне детінізації й викорінення корупції.

Силова корумпована держава тримає бізнес у лещатах, не даючи спокійно розвивати бізнес вбілу.

Отже, це вже не справа одного лише бізнесу — це справа врятувати країну від внутрішнього ворога, поки 200,000+ підприємців на фронті.

1. Мають бути виконані обіцянки президента про єдиний орган, який має перевіряти бізнес.

2. Поки новий закон про БЕБ не обговорений і не ухвалений — має бути мораторій на будь-які силові дії, включно з призупинкою старих справ (до них можна повернутися після перемоги).

3. Запит документів — попередження — і лише у разі, якщо бізнес ігнорує запити БЕБ, тільки тоді йти на фізичні перевірки.

4. Скорочення державних витрат на ті підрозділи правоохоронних структур, які займаються економічними питаннями. Передання цих бюджетів розвідці, МО.

5. Запровадження персональної відповідальності правоохоронців за прояви силового впливу на бізнес.

6. KPI всіх правоохоронних структур — економічне зростання і зростання інвестиційної привабливості України.





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