Какие продукты подорожают до зимы больше всего и почему
Денис Марчук
заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета
Ситуация в агросекторе в последние месяцы демонстрирует, что цены на продукты в Украине будут двигаться вверх. Особенно это заметно на фоне погодных условий, существенно повлиявших на урожайность и, соответственно, на стоимость конечной продукции. По предварительным оценкам, потери поздней группы зерновых и масличных могут превысить 15%. Экстремальные температуры до 60° на почве значительно повредили овощи в период созревания. Это привело к уменьшению урожая, что скажется на общих поставках.
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