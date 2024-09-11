Ситуация в агросекторе в последние месяцы демонстрирует, что цены на продукты в Украине будут двигаться вверх. Особенно это заметно на фоне погодных условий, существенно повлиявших на урожайность и, соответственно, на стоимость конечной продукции. По предварительным оценкам, потери поздней группы зерновых и масличных могут превысить 15%. Экстремальные температуры до 60° на почве значительно повредили овощи в период созревания. Это привело к уменьшению урожая, что скажется на общих поставках.