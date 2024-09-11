Ситуація в агросекторі в останні місяці демонструє, що ціни на продукти в Україні будуть рухатися вгору. Особливо це помітно на тлі погодних умов, які суттєво вплинули на врожайність і, відповідно, на вартість кінцевої продукції. За попередніми оцінками, втрати пізньої групи зернових та олійних можуть перевищити 15%. Екстремальні температури до 60° на ґрунті значно пошкодили овочі у період їх дозрівання. Це призвело до зменшення врожаю, що позначиться на загальному постачанні.