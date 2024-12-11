Какие санкции против России запланировал Байден "на прощание"
Андрей Нестерук
глава департамента стратегии Finteum
Блумберг сообщает, что администрация Байдена рассматривает санкции против российской нефти, которые бы снизили ее продажу.
Напомню, что до этого "потолок цены" был основной санкцией против нефти и специально разрабатывался, чтобы не уменьшить предложение на мировом рынке и не поднять мировые цены на нефть.
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