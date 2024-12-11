Блумберг сообщает, что администрация Байдена рассматривает санкции против российской нефти, которые бы снизили ее продажу.

Напомню, что до этого "потолок цены" был основной санкцией против нефти и специально разрабатывался, чтобы не уменьшить предложение на мировом рынке и не поднять мировые цены на нефть.

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антироссийские санкции