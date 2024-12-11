Блумберг повідомляє, що адміністрація Байдена розглядає санкції проти російської нафти, які б зменшили її продаж.

Нагадаю, що до цього "стеля ціни" була основною санкцією проти нафти, вона спеціально розроблялася, щоб не зменшити пропозицію на світовому ринку і не підняти світові ціни на нафту.

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антиросійські санкції