Блумберг повідомляє, що адміністрація Байдена розглядає санкції проти російської нафти, які б зменшили її продаж.

Нагадаю, що до цього "стеля ціни" була основною санкцією проти нафти, вона спеціально розроблялася, щоб не зменшити пропозицію на світовому ринку і не підняти світові ціни на нафту.