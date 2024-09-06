Внедрение электронных сервисов в сфере недвижимости имеет огромный потенциал. В частности запуск градостроительного кадастра на государственном уровне станет важным шагом для повышения качества управления градостроительными процессами. Этот электронный ресурс объединит градостроительную документацию со всей страны в единую систему. Он станет инструментом для планирования развития городов и поселков, облегчит доступ к информации, а также минимизирует риск подделки документов и взяточничества. Кадастр предусматривает электронный пользовательский кабинет, где можно будет отслеживать весь процесс разработки и согласования документации.

Также новацией стал Единый государственный реестр адресов (укр. - ЄДРА), направленный на упорядочение данных об объектах недвижимости с точки зрения адресации. Этот реестр поможет снизить количество ошибок и споров, связанных с некорректной или неправильной адресацией недвижимости.

Реальные примеры со всего мира иллюстрируют ощутимые финансовые выгоды, которые могут быть достигнуты, когда государственный сектор возглавляет цифровую трансформацию.