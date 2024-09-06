Внедрение электронных сервисов в сфере недвижимости имеет огромный потенциал. В частности запуск градостроительного кадастра на государственном уровне станет важным шагом для повышения качества управления градостроительными процессами. Этот электронный ресурс объединит градостроительную документацию со всей страны в единую систему. Он станет инструментом для планирования развития городов и поселков, облегчит доступ к информации, а также минимизирует риск подделки документов и взяточничества. Кадастр предусматривает электронный пользовательский кабинет, где можно будет отслеживать весь процесс разработки и согласования документации.

Также новацией стал Единый государственный реестр адресов (укр. - ЄДРА), направленный на упорядочение данных об объектах недвижимости с точки зрения адресации. Этот реестр поможет снизить количество ошибок и споров, связанных с некорректной или неправильной адресацией недвижимости.

Реальные примеры со всего мира иллюстрируют ощутимые финансовые выгоды, которые могут быть достигнуты, когда государственный сектор возглавляет цифровую трансформацию.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
диджитализациянедвижимость