Впровадження електронних сервісів у сфері нерухомості має величезний потенціал. Зокрема запуск містобудівного кадастру на державному рівні стане важливим кроком для підвищення якості управління містобудівними процесами. Цей електронний ресурс об'єднає містобудівну документацію з усієї країни в єдину систему. Він стане інструментом для планування розвитку міст та селищ, полегшить доступ до інформації, а також мінімізує ризики підробки документів та хабарництва. Кадастр передбачає електронний кабінет користувача, де можна буде відстежувати весь процес розробки та погодження документації.

Також новацією став Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА), спрямований на впорядкування даних про об'єкти нерухомості з погляду адресації. Цей реєстр допоможе знизити кількість помилок і суперечок, пов'язаних із некоректною або неправильною адресацією нерухомості.

Реальні приклади з усього світу ілюструють відчутні фінансові вигоди, які можуть бути досягнуті, коли державний сектор очолює цифрову трансформацію.