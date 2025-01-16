Вероятнее всего, что может быть и очень обсуждается – это какие-то климатические катаклизмы или пандемии. Политически это может быть жесткое политическое противостояние в США, разрушение солидарности в Европе, феноменальная эскалация на Ближнем Востоке. А может быть что-то тотально неожиданное. К примеру, дестабилизация неких рынков, в том числе чего-то вокруг энергии.