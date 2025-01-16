Каких "черных лебедей" ждать в мире в этом году
Павел Климкин
дипломат, министр иностранных дел Украины (2017-2019)
Вероятнее всего, что может быть и очень обсуждается – это какие-то климатические катаклизмы или пандемии. Политически это может быть жесткое политическое противостояние в США, разрушение солидарности в Европе, феноменальная эскалация на Ближнем Востоке. А может быть что-то тотально неожиданное. К примеру, дестабилизация неких рынков, в том числе чего-то вокруг энергии.
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