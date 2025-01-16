Найімовірніше, що може бути і що дуже обговорюється, – це якісь кліматичні катаклізми або пандемії. Політично це може бути жорстке політичне протистояння в США, розвал солідарності в Європі, феноменальна ескалація на Близькому Сході. А може бути щось тотально неочікуване. Приміром, дестабілізація якихось ринків, зокрема чогось навколо енергії.