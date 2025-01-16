Яких "чорних лебедів" очікувати у світі цього року
Павло Клімкін
дипломат, міністр закордонних справ України (2017-2019)
Найімовірніше, що може бути і що дуже обговорюється, – це якісь кліматичні катаклізми або пандемії. Політично це може бути жорстке політичне протистояння в США, розвал солідарності в Європі, феноменальна ескалація на Близькому Сході. А може бути щось тотально неочікуване. Приміром, дестабілізація якихось ринків, зокрема чогось навколо енергії.
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