Найімовірніше, що може бути і що дуже обговорюється, – це якісь кліматичні катаклізми або пандемії. Політично це може бути жорстке політичне протистояння в США, розвал солідарності в Європі, феноменальна ескалація на Близькому Сході. А може бути щось тотально неочікуване. Приміром, дестабілізація якихось ринків, зокрема чогось навколо енергії.

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