Скучное выступление неожиданно вызвало оживленную дискуссию по одному пункту. О том, что нужно заменить старые элиты 90-х на новые – выросшие на СВО

Хочу высказать свою точку зрения, которую можно свести к одному тезису: никакой глобальной зачистки не будет. Путин стар для того, чтобы строить режим 2.0.

Правда, эти выборы, как выборы пожизненного императора, приведут к изменению системы управления страной, где обновятся все предварительные договоренности с элитами, башни Кремля потеряют свои нынешние полномочия, а система будет держаться на 15-20 старцах, каждый из которых будет воевать за право быть серым кардиналом. в той или иной области экономики.

Что касается заявления Путина о зачистке элит, нужно понять, что это значит:

- обнуление договоренности с Семьей (Ельцина). Главная причина – они объявлены предателями народа; (вообще, понятие предатель станет очень важным в новейшем лексиконе РФ);

- ⁠частичная национализация и зачистка неугодного (неподконтрольного ближайшему кругу Путина) бизнеса (по примеру, Челябинского миллиардера Антипова). Это нужно не только для того, чтобы вычистить остатки теоретически возможных финансистов оппозиции, но и для того, чтобы иметь возможность чем-нибудь кормить новое подрастающее поколение, которое сейчас начнет новую войну за передел имущества. Здесь процессы могут затронуть и известные фамилии;

- ⁠создание узкой прослойки политиков, преимущественно регионального уровня среди воюющих, для демонстрации работы социальных лифтов.

Но все эти изменения не коснутся ключевых игроков, которые сейчас входят в ближайшее окружение Путина. Как минимум на первом этапе.

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