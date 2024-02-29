Каких перестановок в верхушке Кремля ожидать после выступления Путина
Хочу высказать свою точку зрения, которую можно свести к одному тезису: никакой глобальной зачистки не будет. Путин стар для того, чтобы строить режим 2.0.
Правда, эти выборы, как выборы пожизненного императора, приведут к изменению системы управления страной, где обновятся все предварительные договоренности с элитами, башни Кремля потеряют свои нынешние полномочия, а система будет держаться на 15-20 старцах, каждый из которых будет воевать за право быть серым кардиналом. в той или иной области экономики.
Что касается заявления Путина о зачистке элит, нужно понять, что это значит:
- обнуление договоренности с Семьей (Ельцина). Главная причина – они объявлены предателями народа; (вообще, понятие предатель станет очень важным в новейшем лексиконе РФ);
- частичная национализация и зачистка неугодного (неподконтрольного ближайшему кругу Путина) бизнеса (по примеру, Челябинского миллиардера Антипова). Это нужно не только для того, чтобы вычистить остатки теоретически возможных финансистов оппозиции, но и для того, чтобы иметь возможность чем-нибудь кормить новое подрастающее поколение, которое сейчас начнет новую войну за передел имущества. Здесь процессы могут затронуть и известные фамилии;
- создание узкой прослойки политиков, преимущественно регионального уровня среди воюющих, для демонстрации работы социальных лифтов.
Но все эти изменения не коснутся ключевых игроков, которые сейчас входят в ближайшее окружение Путина. Как минимум на первом этапе.