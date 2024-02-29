Доволі нудний виступ Путіна несподівано викликав жваву дискусію щодо одного пункту. Це пункт про те, що треба замінити старі еліти 90-х на нові – які виросли на СВО

Хочу висловити свою думку, яку можна звести до однієї тези: ніякої глобальної зачистки не буде. Путін застарий для того, щоб будувати режим 2.0.

Правда, ці вибори, як вибори довічного імператора призведуть до зміни системи управління країною, де оновляться всі попередні домовленості з елітами, вежі Кремля втратять свої нинішні повноваження, а система триматиметься на 15-20 старцях, кожен з яких воюватиме за право бути сірим кардиналом в тій чи іншій галузі економіки.

Що ж до заяви Путіна про зачистку еліт, потрібно зрозуміти, що це означає:

- обнулення домовленості з Сімʼєю (Єльцина). Головна причина – їх оголошено зрадниками народу (взагалі, поняття зрадник стане дуже важливим у новітньому лексиконі РФ);

- ⁠часткова націоналізація і зачистка неугодного (непідконтрольного найближчому колу Путіна) бізнесу (за прикладом Челябінського мільярдера Антипова). Це потрібно не лише для того, щоб вичистити залишки теоретично можливих фінансистів опозиції, але й для того, щоб мати можливість чимось годувати молоде покоління, яке зараз розпочне нову війну за переділ майна. Тут процеси можуть зачепити й відомі прізвища;

- ⁠створення вузького прошарку політиків, переважно регіонального рівня з-поміж тих, хто воює, для демонстрації роботи соціальних ліфтів.

Але всі ці зміни не торкнуться ключових гравців, які зараз входять у найближче оточення Путіна. Щонайменше на першому етапі.

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