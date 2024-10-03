Это лишь расчетный показатель, то есть он используется сугубо для перевода валютных поступлений и расходов в гривню. Так как весь бюджет верстается в гривне. Более того, за последние 10 лет прогноз бюджета лишь однажды совпал с фактическим курсом. И все эксперты добавляют, что прогнозирование — весьма неблагодарное дело, особенно курса гривни, который полностью контролируется НБУ в рамках управляемой гибкости.

Между тем все признают сохранение девальвационного давления. И это логично, потому что в среднем в день на межбанке покупают валюты на $50 млн больше, чем продают. Плюс к этому ежедневно население покупает наличную валюту на $37 млн больше, чем продает. И это при сохранении валютных ограничений, выступающих сдерживающим фактором покупателей валюты, которые рано или поздно нужно будет снимать. Внешнеторговый баланс стабильно отрицательный, и только внешние и золотовалютные резервы остаются инструментами покрытия огромного дефицита.