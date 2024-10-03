Це лише розрахунковий показник, тобто він використовується суто для переведення валютних надходжень і видатків в гривню. Бо весь бюджет верстається в гривні. Щобільше, за останні десять років прогноз бюджету лише один раз збігся з фактичним курсом. І всі експерти додають, що прогнозування — дуже невдячна справа, особливо курсу гривні, який повністю контролюється НБУ в межах керованої гнучкості.

Проте всі визнають збереження девальваційного тиску. Й це логічно, бо середньоденно на міжбанку купують валюти на $50 млн більше, ніж продають. Плюс до цього щодня населення купує готівкової валюти на $37 млн більше, ніж продає. І це під час збереження валютних обмежень, які виступають стримувальною греблею для покупців валюти і які рано чи пізно потрібно буде усувати. Зовнішньоторговий баланс стабільно від’ємний, і лише зовнішні надходження й золотовалютні резерви залишаються інструментами покриття височенного дефіциту.