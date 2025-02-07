Каким должен быть украинский экспорт
1. Видение Украины должно предусматривать возврат показателя экспорта до 60% ВВП с сегодняшних 25%.
2. Требуется радикальное расширение географии экспорта, а не концентрация на ТОП-10 рынках. Более того, необходима активизация торговых миссий в векторе поиска экспортных возможностей и продвижения Украины.
3. Критически важно перейти к логике включенности Украины в глобальные сети создания стоимости. Причем, не в формате открытия украинскими предпринимателями заводов за пределами Украины. И точно не в логике поставок руды или другого сырья (в тему редкоземельных металлов). Основная стоимость должна создаваться в Украине. Развитие кластеров должно быть в приоритете.
4. Это подразумевает привлечение технологий, инвестиций и увеличение человеческого капитала.
5. Следовательно, экспорт — это об адаптивности, скорости, инновативности как конкурентных позициях Украины.
6. Вовлеченность и содействие: формирование экспортной стратегии требует согласования позиций правительства, бизнеса, экспертов и понимания выгод сотрудничества для привлечения международных партнеров.
Следовательно, лишь прорывная стратегия, а не "еще 1000 компаний в дополнение к 21 000" или "рост на 5%". Нам нужно искать способы увеличения экспорта в 5 раз в последующие 10 лет.
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