Нам нужно искать способы увеличения экспорта в 5 раз в последующие 10 лет

1. Видение Украины должно предусматривать возврат показателя экспорта до 60% ВВП с сегодняшних 25%.

2. Требуется радикальное расширение географии экспорта, а не концентрация на ТОП-10 рынках. Более того, необходима активизация торговых миссий в векторе поиска экспортных возможностей и продвижения Украины.

3. Критически важно перейти к логике включенности Украины в глобальные сети создания стоимости. Причем, не в формате открытия украинскими предпринимателями заводов за пределами Украины. И точно не в логике поставок руды или другого сырья (в тему редкоземельных металлов). Основная стоимость должна создаваться в Украине. Развитие кластеров должно быть в приоритете.

4. Это подразумевает привлечение технологий, инвестиций и увеличение человеческого капитала.

5. Следовательно, экспорт — это об адаптивности, скорости, инновативности как конкурентных позициях Украины.

6. Вовлеченность и содействие: формирование экспортной стратегии требует согласования позиций правительства, бизнеса, экспертов и понимания выгод сотрудничества для привлечения международных партнеров.

Следовательно, лишь прорывная стратегия, а не "еще 1000 компаний в дополнение к 21 000" или "рост на 5%". Нам нужно искать способы увеличения экспорта в 5 раз в последующие 10 лет.

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