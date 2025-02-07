Нам потрібно шукати способи збільшення експорту уп'ятеро в наступні 10 років

1. Візія України має передбачати повернення показника експорту 60% до ВВП з наявних 25%.

2. Потрібно радикальне розширення географії експорту, а не концентрація на перших 10 ринках. Щобільше, потрібна активізація торгових місій у векторі пошуку експортних можливостей і просування України.

3. Критично важливо перейти до логіки включеності України до глобальних мереж створення вартості. Причому не в форматі відкриття українськими підприємцями заводів за межами України. І точно не в логіці постачання руди чи іншої сировини (в тему рідкісноземельних металів). Основна вартість має створюватися в Україні. Розвиток кластерів має бути в пріоритеті.

4. Це передбачає залучення технологій, інвестицій і збільшення людського капіталу.

5. Отже, експорт — це про адаптивність, швидкість, інновативність як конкурентні позиції України.

6. Залученість і співдія: формування експортної стратегії потребує узгодження позицій уряду, бізнесу, експертів і розуміння вигод співпраці для залучення міжнародних партнерів.

Отже, лише проривна стратегія, а не "ще 1000 компаній на додаток до 21 000" чи "зростання на 5%". Нам потрібно шукати способи збільшення експорту вп'ятеро в наступні 10 років.

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