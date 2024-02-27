Мы участвуем в наиболее технологической войне поколений, и ни одна страна мира не может своими мощностями обеспечить потребности украинской армии

У нас есть уникальный военный опыт, экспертиза и технологии, которыми мы готовы делиться с нашими партнерами.

Мы точно знаем, что и как работает на фронте. Оружие, произведенное в Украине, доказывает свою эффективность в самой большой и технологичной войне поколений. Эта война истощает вооруженные склады по всему миру – придет время их наполнять, и оружие украинского производства, испытанное в бою, будет иметь наивысший спрос. И наши партнеры понимают это.

У нас уже есть несколько сделок. Это США, Великобритания, Чехия, Германия, Турция. Эти соглашения касаются передачи технологий, ремонта и обслуживания, лицензионного и совместного производства различных оружия и военной техники: бронетехника, боеприпасы, стрелковое оружие, артиллерия. Но все это длительный процесс, и с момента подписания соглашения до момента выпуска первого образца продукции требуется время.

Наш приоритет – это производство вооружения и военной техники, которую сейчас поставляют нам партнеры, инновационных разработок и технологий. Больше всего мы заинтересованы в локализации производства снарядов 155-го калибра. У нас уже есть договоренности об этом с двумя американскими компаниями по совместному производству этих боеприпасов, которых мы достигли на конференции DFNC1: US Edition. Реализация этих проектов продлится 2-3 года.

Делать прогнозы мы не можем, поскольку потребность формирует Генштаб. Мы участвуем в наиболее технологической войне поколений, и ни одна страна мира не может своими мощностями обеспечить потребность украинской армии в противостоянии такой интенсивности. Поэтому, сколько бы мы ни производили, этого все равно будет недостаточно.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net