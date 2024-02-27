Ми беремо участь у найбільш технологічній війні поколінь, і жодна країна світу не може своїми потужностями забезпечити потреби української армії у протистоянні такої інтенсивності

Ми маємо унікальний військовий досвід, експертизу та технології, якими ми готові ділитися з нашими партнерами.

Ми точно знаємо, що і як працює на фронті. Зброя, вироблена в Україні, доводить свою ефективність у найбільшій і найтехнологічнішій війні поколінь. Ця війна виснажує збройні склади по всьому світу – настане час їх наповнювати, і зброя українського виробництва, випробувана у бою, матиме найвищий попит. І наші партнери це розуміють.

Ми вже маємо кілька угод. Це США, Велика Британія, Чехія, Німеччина, Туреччина. Ці угоди стосуються передання технологій, ремонту й обслуговування, ліцензійного та спільного виробництва різних видів зброї та військової техніки: бронетехніка, боєприпаси, стрілецька зброя, артилерія. Але все це тривалий процес, і з моменту підписання угоди до моменту випуску першого зразка продукції потрібен час.

Наш пріоритет – це виробництво озброєння та військової техніки, яку зараз постачають нам партнери, інноваційних розробок та технологій. Найбільше ми зацікавлені в локалізації виробництва снарядів 155-го калібру. У нас уже є домовленості про це з двома американськими компаніями щодо спільного виробництва цих боєприпасів, яких ми досягнули під час конференції DFNC1: US Edition. Реалізація цих проєктів триватиме 2-3 роки.

Робити прогнози ми не можемо, оскільки потребу формує Генштаб. Ми беремо участь у найбільш технологічній війні поколінь, і жодна країна світу не може своїми потужностями забезпечити потреби української армії у протистоянні такої інтенсивності. Тому, скільки б ми не виробляли, цього все одно буде недостатньо.

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