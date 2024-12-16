Сегодняшние протесты не только и не столько против отказа власти от евроинтеграции, сколько о моральном праве "Грузинской мечты" оставаться у власти

Несколько вещей, которые просто нужно знать о Грузии: никакого президента Грузии не избрали, избрали президента Грузинской Мечты.

Не может парламент, избранный путем несправедливых и несвободных выборов, и созванный с грубыми нарушениями действующего законодательства кого-нибудь избрать.

Сегодняшние протесты не только и не столько против отказа власти от евроинтеграции, сколько о моральном праве политической силы, которая пошла на беспрецедентное насилие в современной Грузии (вспышки насилия были у каждой власти, но они не имели такого системного и длительного характера) оставаться у власти.

С другой стороны, расширение и структуризация протеста требует от участников политического процесса (президента и политиков) конкретных действий, но они продолжают оглядываться на мероприятие, ожидая либо одобрения своих действий, либо подсказки что делать дальше.

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