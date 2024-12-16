Сьогоднішні протести не тільки і не стільки проти відмови влади від євроінтеграції, скільки про моральне право Грузинської мрії залишатися при владі

Декілька речей, які просто потрібно знати про Грузію: ніякого президента Грузії не обрали, обрали президента Грузинської мрії.

Не може парламент, обраний шляхом несправедливих і невільних виборів і скликаний із грубими порушеннями чинного законодавства, когось обрати.

Сьогоднішні протести не тільки і не стільки проти відмови влади від євроінтеграції, скільки про моральне право політичної сили, яка пішла на безпрецедентне насильство в сучасній Грузії (спалахи насильства були у кожної влади, але вони точно не мали такого системного і тривалого характеру), залишатися при владі.

З іншого боку, розширення і структуризація протесту вимагають від учасників політичного процесу (президента і політиків) конкретних дій, але вони продовжують озиратися на захід, очікуючи чи схвалення своїх дій, чи підказки, що робити далі. Поки все це виглядає щонайменше дивним.

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