Во-первых, четко заявляется, что Силы обороны Украины будут находиться в районах выполнения задач на фронте, а Объединенные европейские силы – в локациях, удаленных от фронта, но в то же время удобных для осуществления мониторинговых миссий.

Во-вторых, основная ставка при осуществлении мониторинговых миссий будет делаться на технические средства, обеспечивающие объективной информацией привлеченные стороны.

В-третьих, упоминается Черное море, где будет также осуществляться патрулирование определенных районов. В предыдущих дискуссиях о "миротворцах" в Черном море вообще не говорилось. Поскольку если объявить прекращение огня и не создать предохранители, то ЧФ РФ немедленно вернется в оккупированный Крым и снова начнет доминировать в западной части Черного моря.

Что я добавил бы в "План Стармера" – это полная демилитаризация Крыма с полным выводом российских военных сил и флота на российскую территорию. Это позволит убрать главный фактор дестабилизации ситуации в Черном море и заложить основу для дальнейшего возвращения Крыма под юрисдикцию Украины, когда сложатся условия.

В целом план может быть основой для дискуссии. Но остается вопрос: как Трамп собирается убеждать московитов, чтобы они приняли такой план?

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