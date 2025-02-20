По-перше, чітко заявляється, що Сили оборони України перебуватимуть у районах виконання завдань на фронті, а Об'єднані європейські сили – у локаціях, віддалених від фронту, але водночас зручних для здійснення моніторингових місій.

По-друге, основна ставка під час здійснення моніторингових місій робитиметься на технічні засоби, що має забезпечити об`єктивною інформацією залучені сторони.

По-третє, згадується Чорне море, де буде також здійснюватися патрулювання визначених районів. У попередніх дискусіях стосовно "миротворців" у Чорному морі взагалі не йшлося. Бо якщо оголосити припинення вогню і не створити запобіжники, то ЧФ РФ негайно повернеться в окупований Крим і знову почне домінувати в західній частині Чорного моря.

Що я додав би стосовно "Плану Стармера" – то це повна демілітаризація Криму з повним виведення російських військових сил та флоту на російську територію. Це дозволить прибрати головний фактор дестабілізації ситуації в Чорному морі та закласти підґрунтя для подальшого повернення Криму під юрисдикцію України, коли складуться умови.

Загалом план може бути основою для дискусії. Але залишається питання: як Трамп збирається переконувати московитів, щоб вони пристали до такого плану?

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