Европа наконец-то начинает понимать, что игры США и Китая на создание раны на теле Европы под разными соусами, им не нужны

"Мир должен восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", – фон дер Ляен.

Главным итогом "Саммита мира", я считаю, публичный призыв со стороны Европы по восстановлению территориальной целостности Украины. Это очень хороший знак. Европа наконец-то начинает понимать, что игры США и Китая на создание раны на теле Европы под разными соусами, им не нужны. Это точка манипуляции и продаж "миротворческих услуг", как со стороны США и Китая, которые в принципе им не нужны. И точка контроля за Европой.

От США мы еще никогда не слышали именно о "восстановлении целостности Украины", а лишь ворчании о "поддержке сколько нужно".

От Китая это мы тоже никогда не слышали. Формат "замораживания войны" – нужен Китаю, чтобы залезть в дела Европы и крутить ею, как он хочет.

С Китаем все ясно. Его "миротворчество" Украине в принципе не нужно вообще. Главная задача оказывать давление на США вместе с Европой и дожимать выделение большего количества оружия.

Если будут сопротивляться, то публично спрашивать, не сговорились ли вы с Путиным и Китаем, на фоне пафосных разговоров о "демократии и ценностях свободного мира". Пусть их репутация страдает.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net