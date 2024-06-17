Європа нарешті починає розуміти, що ігри США та Китаю на створення рани на тілі Європи під різними соусами, їм не потрібні

"Мир має відновити суверенітет та територіальну цілісність України", – фон дер Ляєн.

Головним підсумком "Саміту миру", я вважаю, є публічний заклик з боку Європи по відновлення територіальної цілісності України. Це дуже добрий знак. Європа нарешті починає розуміти, що ігри США та Китаю на створення рани на тілі Європи під різними соусами, їм не потрібні. Це точка маніпуляції та продажу "миротворчих послуг", як з боку США та Китаю, які у принципі їм не потрібні. Та точка контролю за Європою.

Від США ми ще ніколи не чули саме про "відновлення цілісності України", а лише буркотіння про "підтримку скільки потрібно".

Від Китаю це ми ніколи теж не чули. Формат "заморожування війни" – потрібен Китаю, щоб залізти у справи Європи та крутити нею як він хоче.

З Китаєм все ясно. Його "миротворчість" Україні у принципі не потрібна взагалі. Головне завдання тиснути на США разом з Європою та дотискати виділення більшої кількості зброї.

Якщо будуть пручатися, то публічно запитувати, чи ви не змовились з Путіним та Китаєм, на фоні пафосних розмов про "демократію та цінності вільного світу". Нехай їх репутація страждає.

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