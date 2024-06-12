Какова должна быть сейчас главная реформа в армии
Главная реформа в армии, которая может быть для повышения ее способностей в разы, – это сокращение бумажного документооборота на уровне роты, батальона, бригады.
Поверьте, ни одно западное оружие, никакие инвестиции не дадут такого быстрого эффекта для повышения боеготовности и боеспособности, как оптимизация документооборота в армии.
Надо создать внештатную группу в ГШ, которая начнет заниматься изучением исключительно проблемы оптимизации и уменьшением документооборота от рот, батальонов, бригад, региональных управлений, корпусов, ОГВ, ОСГВ и дальше по вертикали. И ежедневно спрашивать: что предложили сократить, оптимизировать, отменить.
Уменьшение документооборота на уровне роты, батальона, бригады в разы повысит боеспособность войск.
Это нужно сделать грамотно и системно.
Большинство документов, не являющихся военной тайной, должны передаваться онлайн.
Мы должны увеличить скорость документального сопровождения организационных мероприятий и логистики, в противном случае жизнь приведет нас в 2022 год, когда все будет решаться устным приказом по телефону и доверием к этому приказу.
И не нужно говорить о НАТО, они стоят сбоку и изучают наш опыт.