И не нужно рассказывать о НАТО, они стоят сбоку и изучают наш опыт

Главная реформа в армии, которая может быть для повышения ее способностей в разы, – это сокращение бумажного документооборота на уровне роты, батальона, бригады.

Поверьте, ни одно западное оружие, никакие инвестиции не дадут такого быстрого эффекта для повышения боеготовности и боеспособности, как оптимизация документооборота в армии.

Надо создать внештатную группу в ГШ, которая начнет заниматься изучением исключительно проблемы оптимизации и уменьшением документооборота от рот, батальонов, бригад, региональных управлений, корпусов, ОГВ, ОСГВ и дальше по вертикали. И ежедневно спрашивать: что предложили сократить, оптимизировать, отменить.

Уменьшение документооборота на уровне роты, батальона, бригады в разы повысит боеспособность войск.

Это нужно сделать грамотно и системно.

Большинство документов, не являющихся военной тайной, должны передаваться онлайн.

Мы должны увеличить скорость документального сопровождения организационных мероприятий и логистики, в противном случае жизнь приведет нас в 2022 год, когда все будет решаться устным приказом по телефону и доверием к этому приказу.

И не нужно говорить о НАТО, они стоят сбоку и изучают наш опыт.

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