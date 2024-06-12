І не треба розповідати про НАТО, вони стоять збоку і вивчають наш досвід

Головна реформа в армії, яка може бути для підвищення її спроможностей в рази, – це скорочення паперового документообігу на рівні роти, батальону, бригади.

Повірте, жодна західна зброя, жодні інвестиції не дадуть такого швидкого ефекту для підвищення боєздатності та боєспроможності, як оптимізація документообігу в армії.

Треба створити позаштатну групу в ГШ, яка почне займатися вивченням виключно проблеми оптимізації та зменшенням документообігу від рот, батальонів, бригад, регіональних управлінь, корпусів, ОУВ, ОСУВ і далі за вертикаллю. І щодня запитувати: що запропонували скоротити, оптимізувати, скасувати.

Зменшення документообігу на рівні роти, батальону, бригади в рази підвищить боєздатність військ.

Це потрібно зробити грамотно і системно.

Більшість документів, що не є військовою таємницею, мають передаватися онлайн.

Ми маємо збільшити швидкість документального супроводження організаційних заходів та логістики, інакше життя приведе нас у 2022 рік, коли все вирішуватиметься усним наказом телефоном та довірою до цього наказу.

І не треба розповідати про НАТО, вони стоять збоку і вивчають наш досвід.

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