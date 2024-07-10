Та нервозность, с которой действует Россия, подтверждает их нежелание затягивать войну и показывает, что предел прочности у них заканчивается

Но какова будет формула "заморозки"?

Формула мира Украины по 10 пунктам.

Формула мира россии – фиксация границ по сегодняшней линии фронта и параллельно реализация "стамбульских соглашений".

Что по сути – капитуляция Украины.

А именно:

- отказ от НАТО,

- от оккупированных территорий,

- демилитаризация,

- отказ от санкций и прощение нанесенного ущерба,

- отказ от самостоятельности во внешней политике…

Как в этих разно полярных формулах найти решение?

Никак.

...Если не подняты ставки, как это делает россия.

В сегодняшней ситуации есть три основных сценария:

Сценарий 1.

Принятие условий россии.

Сегодня активно измеряются настроения украинских граждан относительно готовности простить власти "уступки россии".

Если народ покажет, что "плохой мир лучше хорошей войны", то Украина значительно приблизится к позициям россии (с согласия Запада).

Но, несмотря на терроризм, жизнь с постоянными отключениями, украинцы к этому сценарию не готовы от слова "совсем".

Слишком много мы потеряли лучших украинцев, слишком много вопросов к власти, слишком высока ненависть к россии.

Принятие такого сценария – смерть Украины.

Он приведет к хаосу внутри страны с вероятными революционными настроениями.

Сценарий 2.

Принятие плана Украины.

Частично выполнение плана возможно:

- обмен пленными,

- возвращение ЗАЭС,

- эфемерная энергетическая и продовольственная безопасность…

Но.

Никто не собирается выводить войска из Украины и освобождать территории.

Какова мотивация россии к этому?

Запад показал, что не способен ни санкциями, ни военной помощью заставить это сделать.

Сценарий 3.

Компромиссный вариант.

Переговоры ведутся на поле боя.

Ранее я писал о планах Запада заморозить конфликт как можно скорее.

Но не на условиях россии.

– Западу невыгодно сохранять контроль россии над Черным морем.

- Западу невыгодно сохранение рисков эскалации конфликта.

А это значит, что на ставку россии должна появиться ставка со стороны Украины.

И эта ставка еще не сыграна.

Мы еще не ввели мобилизованные подразделения в нужном количестве.

Мы еще не используем активно F16.

Мы еще недостаточно нанесли ущерб стратегическим объектам России.

Мы еще не превратили Крым в "остров".

А это значит, что переговоры продолжаются и ставки будут подниматься с двух сторон.

Террорист просто так не успокоится, нам нужно к этому готовиться и максимально поддерживать нашу армию!

Верю, что украинцы еще изменят ход переговоров!

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