Какой сценарий заморозки войны сейчас самый вероятный
Но какова будет формула "заморозки"?
Формула мира Украины по 10 пунктам.
Формула мира россии – фиксация границ по сегодняшней линии фронта и параллельно реализация "стамбульских соглашений".
Что по сути – капитуляция Украины.
А именно:
- отказ от НАТО,
- от оккупированных территорий,
- демилитаризация,
- отказ от санкций и прощение нанесенного ущерба,
- отказ от самостоятельности во внешней политике…
Как в этих разно полярных формулах найти решение?
Никак.
...Если не подняты ставки, как это делает россия.
В сегодняшней ситуации есть три основных сценария:
Сценарий 1.
Принятие условий россии.
Сегодня активно измеряются настроения украинских граждан относительно готовности простить власти "уступки россии".
Если народ покажет, что "плохой мир лучше хорошей войны", то Украина значительно приблизится к позициям россии (с согласия Запада).
Но, несмотря на терроризм, жизнь с постоянными отключениями, украинцы к этому сценарию не готовы от слова "совсем".
Слишком много мы потеряли лучших украинцев, слишком много вопросов к власти, слишком высока ненависть к россии.
Принятие такого сценария – смерть Украины.
Он приведет к хаосу внутри страны с вероятными революционными настроениями.
Сценарий 2.
Принятие плана Украины.
Частично выполнение плана возможно:
- обмен пленными,
- возвращение ЗАЭС,
- эфемерная энергетическая и продовольственная безопасность…
Но.
Никто не собирается выводить войска из Украины и освобождать территории.
Какова мотивация россии к этому?
Запад показал, что не способен ни санкциями, ни военной помощью заставить это сделать.
Сценарий 3.
Компромиссный вариант.
Переговоры ведутся на поле боя.
Ранее я писал о планах Запада заморозить конфликт как можно скорее.
Но не на условиях россии.
– Западу невыгодно сохранять контроль россии над Черным морем.
- Западу невыгодно сохранение рисков эскалации конфликта.
А это значит, что на ставку россии должна появиться ставка со стороны Украины.
И эта ставка еще не сыграна.
Мы еще не ввели мобилизованные подразделения в нужном количестве.
Мы еще не используем активно F16.
Мы еще недостаточно нанесли ущерб стратегическим объектам России.
Мы еще не превратили Крым в "остров".
А это значит, что переговоры продолжаются и ставки будут подниматься с двух сторон.
Террорист просто так не успокоится, нам нужно к этому готовиться и максимально поддерживать нашу армию!
Верю, что украинцы еще изменят ход переговоров!