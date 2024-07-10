Та нервозність, з якою діє Росія, підтверджує їх небажання затягувати війну, а прагнення швидкого врегулювання, показує, що межа міцності у них закінчується

Але якою буде формула "заморожування"?

Формула миру України з 10 пунктів.

Формула миру росії – фіксація кордонів на сьогоднішній лінії фронту і паралельно реалізація "стамбульських угод".

Що є по суті капітуляцією України.

А саме:

- відмова від НАТО,

- від окупованих територій,

- демілітаризація,

- відмова від санкцій і прощення завданих збитків,

- відмова від самостійності у зовнішній політиці…

Як у цих різнополярних формулах знайти рішення?

Ніяк.

...Якщо не піднято ставки, як це робить росія.

У сьогоднішній ситуації є три основні сценарії:

Сценарій 1.

Прийняття умов росії.

Сьогодні активно міряються настрої українських громадян щодо готовності простити владі "поступки росії".

Якщо народ покаже, що "поганий мир кращий за хорошу війну", то Україна значно наблизиться до позицій росії (за згодою Заходу).

Але, попри тероризм, життя з постійними відключеннями, українці до цього сценарію не готові від слова "зовсім".

Занадто багато ми втратили найкращих українців, надто багато питань до влади, надто висока ненависть до росії.

Прийняття такого сценарію – смерть України.

Він призведе до хаосу всередині країни з ймовірними революційними настроями.

Сценарій 2.

Ухвалення плану України.

Частково виконання плану можливе:

- обмін полоненими,

- повернення ЗАЕС,

- ефемерна енергетична та продовольча безпека…

Але.

Ніхто не збирається виводити війська з України та звільняти території.

Яка мотивація росії до цього?

Захід показав, що не спроможний ні санкціями, ні військовою допомогою змусити це зробити.

Сценарій 3.

Компромісний варіант.

Переговори ведуться на полі бою.

Раніше я писав про плани Заходу заморозити конфлікт якнайшвидше.

Але не на умовах росії.

- Заходу невигідно зберігати контроль росії над Чорним морем.

- Заходу невигідне збереження ризиків ескалації конфлікту.

А це означає, що на ставку росії має з'явитись ставка з боку України.

І цю ставку ще не зіграно.

Ми ще не запровадили мобілізовані підрозділи у необхідній кількості.

Ми ще не використовуємо активно F16.

Ми ще недостатньо завдали шкоди стратегічним об'єктам росії.

Ми ще не перетворили Крим на "острів".

А це означає, що "переговори" тривають і ставки будуть підійматися з двох сторін.

Терорист просто так не заспокоїться, нам потрібно до цього готуватись і максимально підтримувати нашу армію!

Вірю, що українці ще змінять хід перемовин!

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net