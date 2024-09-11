Карта без Крыма в школьном учебнике – это симптом. Вот какой
Сергей Громенко
кандидат исторических наук, эксперт Украинского института будущего
Скандал с картой Украины без Крыма, использованной для оформления учебника по украинскому языку для 7 класса, завершился. Но проблема, симптомом которой стала эта карта, и дальше требует решения.
Проблемой является отношение к Крыму.
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