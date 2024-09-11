Мапа без Криму в шкільному підручнику це симптом. Ось який
Сергій Громенко
кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього
Скандал з мапою України без Криму, яка була використана для оформлення підручника з української мови для 7 класу, завершився. Але проблема, симптомом якої стала ця мапа, і далі вимагає розв’язання.
Проблемою є саме ставлення до Криму.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net