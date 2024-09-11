Скандал з мапою України без Криму, яка була використана для оформлення підручника з української мови для 7 класу, завершився. Але проблема, симптомом якої стала ця мапа, і далі вимагає розв’язання.

Проблемою є саме ставлення до Криму.

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