Киберугрозы – одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается бизнес. В Европе за последние 5 лет количество жертв кибератак выросло до 80%

Киберугрозы могут иметь крайне негативные последствия для бизнеса, в частности утечку ценных данных, репутационный ущерб, огромные финансовые потери, прерывание бизнес-процессов. Эксперты считают, что к 2025 году ежегодный ущерб мировой экономике от киберпреступности может превысить 5 трлн евро. Какие самые распространенные киберугрозы ожидают бизнес в 2024 году 1. Фишинг

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