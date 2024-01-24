Киберугрозы-2024: как подготовиться уже сейчас
Александра Грачева
юристка практики Безопасности бизнеса в Juscutum
Киберугрозы могут иметь крайне негативные последствия для бизнеса, в частности утечку ценных данных, репутационный ущерб, огромные финансовые потери, прерывание бизнес-процессов.
Эксперты считают, что к 2025 году ежегодный ущерб мировой экономике от киберпреступности может превысить 5 трлн евро.
Какие самые распространенные киберугрозы ожидают бизнес в 2024 году
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