Кіберзагрози-2024: як підготуватися вже тепер
Олександра Грачова
юристка практики Безпеки бізнесу в Juscutum
Кіберзагрози можуть мати вкрай негативні наслідки для бізнесу, включно з витоком цінних даних, репутаційними збитками, величезними фінансовими втратами, перериванням бізнес-процесів.
Експерти вважають, що до 2025 року щорічний збиток для світової економіки від кіберзлочинності може перевищити 5 трлн євро.
Які найпоширеніші кіберзагрози очікують на бізнес у 2024 році
1. Фішинг
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