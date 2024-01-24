Кіберзагрози можуть мати вкрай негативні наслідки для бізнесу, включно з витоком цінних даних, репутаційними збитками, величезними фінансовими втратами, перериванням бізнес-процесів.

Експерти вважають, що до 2025 року щорічний збиток для світової економіки від кіберзлочинності може перевищити 5 трлн євро.

Які найпоширеніші кіберзагрози очікують на бізнес у 2024 році

1. Фішинг