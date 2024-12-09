Китайская инициатива глобальной безопасности в очередной раз продемонстрировала себя как мыльный пузырь. Этот урок следует наконец-то усвоить Украине

На фоне событий в Сирии и тлеющих идей о конструктивной роли КНР в урегулировании российско-украинской войны целесообразно напомнить о роли Китая, с которым:

1. Сирия имеет всеобъемлющее стратегическое партнерство, является членом "Одного пояса, одного пути". Китай помог Сирии в строительстве некоторых проектов, таких как текстильная фабрика и стадион. Также Пекин заключил контракт на строительство гидравлической электростанции и завода по производству резиновых шин. Китайские CNPC и Sinopec работали над добычей нефти в Сирии – добыча составляла около 100 000 баррелей в сутки. В 2021 году Китай был вторым по величине импортным партнером Сирии с долей 11,1%, в то время как экспорт из Сирии в КНР составлял менее 1% от общего объема экспорта. Участие Китая в восстановлении Сирии было весьма ограниченным – за кредиты и нефтепродукты. Инвестиций не было.

2. Состоялась коммуникация на личном уровне между лидерами стран. Башар Асад в 2023 году вместе с супругой посещал церемонию открытия Азиатских игр в Ханчжоу, встретился с Си Цзиньпином, а также возглавил делегацию сирийских чиновников для обсуждения экономических отношений. Си Цзиньпин заявил, что отношения между двумя странами "выдержали испытание международными изменениями", а МИД Китая отметил, что визит Асада выведет двусторонние отношения на "новый уровень".

3. Сирия была одной из стран, поддержавших закон о национальной безопасности Гонконга в ООН в июне 2020 года, который позволил Пекину установить полный политический и контроль безопасности над Гонконгом. Сирия также поддержала китайские проекты – Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Глобальную цивилизационную инициативу.

4. Китайские военные советники находились в Сирии и работали над восстановлением его военных объектов, над обучением использования оружия китайского производства, в том числе это противотанковые системы, средства ПВО, артиллерия, стрелковое оружие. Шли разговоры об участии Китая в сирийской ракетной программе.

Военный атташе посольства Китая в Сирии на официальном мероприятии в 2024 году заявил: "Китайская армия продолжит решительно поддерживать сирийскую армию и сирийский народ в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также в укреплении практического сотрудничества между двумя армиями. Мы готовы работать бок о бок с сирийской стороной, чтобы вывести отношения между двумя армиями на более высокий уровень в новую эпоху".

Как видим, ни "стратегическое партнерство", ни полная поддержка Сирией китайских международных инициатив, ни экономическое и военное сотрудничество, встречи лидеров, заявления о "решительной поддержке" не обеспечили безопасность Асада со стороны Китая. А китайская Инициатива глобальной безопасности в очередной раз продемонстрировала себя как мыльный пузырь. Этот урок следует наконец-то усвоить Украине.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net