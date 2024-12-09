Китайська ініціатива глобальної безпеки вкотре продемонструвала себе як мильна бульбашка. Цей урок варто нарешті засвоїти Україні

На тлі подій у Сирії та ідей, що жевріють, про конструктивну роль КНР у врегулюванні російсько-української війни доцільно нагадати про роль Китаю, з яким:

1. Сирія має всеосяжне стратегічне партнерство, є членом "Одного поясу, одного шляху". Китай допоміг Сирії в будівництві деяких проєктів, таких як текстильна фабрика і стадіон. Також Пекін уклав контракт на будівництво гідравлічної електростанції та заводу з виробництва гумових шин. Китайські CNPC і Sinopec працювали над видобутком нафти в Сирії – видобуток складав близько 100 000 барелів на добу. У 2021 році Китай був другим за розміром імпортним партнером Сирії з часткою 11,1%, в той час як експорт з Сирії до КНР складав менш як 1% від загального обсягу експорту. Участь Китаю у відбудові Сирії була дуже обмеженою – за кредити та нафтопродукти. Інвестицій не відбулося.

2. Відбувалася комунікація на особистому рівні між лідерами країн. Башар Асад у 2023 році разом з дружиною відвідував церемонію відкриття Азійських ігор у Ханчжоу, зустрівся з Сі Цзіньпіном, а також очолив делегацію сирійських чиновників для обговорення економічних відносин. Сі Цзіньпін заявив, що відносини між двома країнами "витримали випробування міжнародними змінами", а МЗС Китаю зауважило, що візит Асада виведе двосторонні відносини на "новий рівень".

3. Сирія була однією з країн, які підтримали закон про національну безпеку Гонконгу в ООН у червні 2020 року, який дозволив Пекіну встановити повний політичний та безпековий контроль над Гонконгом. Сирія також підтримала китайські проєкти – Ініціативу глобального розвитку, Ініціативу глобальної безпеки та Глобальну цивілізаційну ініціативу.

4. Китайські військові радники перебували в Сирії та працювали над відновленням її військових об'єктів, над навчанням використання зброї китайського виробництва, включно з протитанковими системами, засобами ППО, артилерією, стрілецькою зброєю. Йшли розмови щодо участі Китаю в сирійській ракетній програмі.

Військовий аташе посольства Китаю в Сирії на офіційному заході у 2024 році заявив: "Китайська армія продовжить рішуче підтримувати сирійську армію і сирійський народ у захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, а також у зміцненні практичного співробітництва між двома арміями. Ми готові працювати пліч-о-пліч з сирійською стороною, щоб вивести відносини між двома арміями на вищий рівень в нову епоху".

Як бачимо, ані "стратегічне партнерство", ані повна підтримка Сирією китайських міжнародних ініціатив, ані економічне та військове співробітництво, зустрічі лідерів, заяви про "рішучу підтримку" не забезпечили безпеку Асада з боку Китаю. А китайська Ініціатива глобальної безпеки вкотре продемонструвала себе як мильна бульбашка. Цей урок варто нарешті засвоїти Україні.

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