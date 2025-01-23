Ключевой момент наступил: потеряет ли Киев Житний рынок
Владимир Фомичев
корреспондент LIGA.net, раздел Бизнес
В Киевсовете зарегистрировали постановление о приватизации Ржаного Рынка. Сама приватизация – это хороший процесс. Приватизация уменьшает нагрузку на бюджет страны и города. А проданные объекты часто получают новую жизнь от нового владельца.
То же могло бы касаться старых исторических домов в Киеве, когда они, перейдя в руки частного инвестора, могли реставрироваться.
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