В Киевсовете зарегистрировали постановление о приватизации Ржаного Рынка. Сама приватизация – это хороший процесс. Приватизация уменьшает нагрузку на бюджет страны и города. А проданные объекты часто получают новую жизнь от нового владельца.

То же могло бы касаться старых исторических домов в Киеве, когда они, перейдя в руки частного инвестора, могли реставрироваться.

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