Ключовий момент настав: чи втратить Київ Житній ринок
Володимир Фомічов
кореспондент LIGA.net, розділ Бізнес
У Київраді зареєстрували постанову про приватизацію Житнього ринку. Сама приватизація - це добрий процес. Приватизація зменшує навантаження на бюджет країни та міста. А продані об’єкти часто отримують нове життя від нового власника.
Те ж саме могло б стосуватися старих історичних будинків у Києві, коли вони перейшовши до рук приватного інвестора могли реставруватись.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net