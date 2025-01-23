У Київраді зареєстрували постанову про приватизацію Житнього ринку. Сама приватизація - це добрий процес. Приватизація зменшує навантаження на бюджет країни та міста. А продані об’єкти часто отримують нове життя від нового власника.

Те ж саме могло б стосуватися старих історичних будинків у Києві, коли вони перейшовши до рук приватного інвестора могли реставруватись.