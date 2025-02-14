Возможно, Трамп вызвал у американской общественности нереалистические ожидания рычагов влияния, которые США могут применить. Но ключевой вопрос для самих США – готовы ли они предоставить Украине гарантии безопасности.

Если бы это произошло, один из сценариев мира мог бы быть аналогичным чему-то вроде перемирия между Северной и Южной Кореей. Украина должна согласиться на продолжение российской оккупации, хотя ей не нужно будет официально потакать ей или отказываться от претензий на свою юридически суверенную территорию. Россия должна была согласиться с тем, что она не будет заходить дальше на территорию Украины.

Однако чтобы Украина даже рассматривала такое соглашение, оно должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности. По сути это означает целенаправленную военную мощь США, поскольку европейцы не могут или не хотят обеспечить гарантии безопасности без США.