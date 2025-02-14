Можливо, Трамп викликав у американської громадськості нереалістичні очікування щодо важелів впливу, які США можуть застосувати. Але ключове питання для самих США – чи готові вони надати Україні гарантії безпеки.

Якби це сталося, один зі сценаріїв миру міг би бути аналогічним до чогось на зразок перемир’я між Північною та Південною Кореєю. Україна повинна буде погодитися на продовження російської окупації, хоча їй не потрібно буде офіційно потурати їй або відмовлятися від претензій на свою юридично суверенну територію. Росія повинна була погодитися з тим, що вона не буде заходити далі на територію України.

Однак, щоб Україна навіть розглядала таку угоду, вона повинна бути підкріплена надійними гарантіями безпеки. По суті, це означає цілеспрямовану військову міць США, оскільки європейці не можуть або не хочуть забезпечити гарантії безпеки без США.