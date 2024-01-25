Мы оптимистично смотрим на 2024 год, поскольку выборы, а также скрытые вливания ликвидности могут оказать поддержку любому медвежьему рынку

Прошлый год оказался достаточно трудным для инвесторов – политика центральных банков влияет на динамику развития бизнеса, инвестиций. В 2023-м центробанки активно поднимали процентные ставки и усиливали денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. В этом году многие игроки рынка ожидают смягчения кредитно-денежной политики. Если дно не пройдено, то как минимум мы находимся в процессе выхода из кризиса, экономического спада, вызванного высокой стоимостью денег.

Как планировать свою инвестиционную активность ввиду нынешних реалий и существующих прогнозов? Рассмотрим отдельно несколько главных классов активов.

Индексные фонды

В конце 2023-го индексные фонды достигли максимумов. Это обусловлено несколькими причинами. Они проявили устойчивость к макрорискам, но у всего есть цена: за абсолютную доходность инвесторы вынуждены были расплачиваться рекордно низкой диверсификацией, где доля семи крупнейших компаний превышала четверть индекса. Также рост рынков был обусловлен вниманием к искусственному интеллекту, в частности, такие темы как появление ChatGPT, Bard и т. д. – стали драйверами роста наиболее капитализированных компаний из IT-сектора. В конце концов из-за высокого веса данных компаний в фондовых индексах это привело и к росту самих индексов.

Одной из причин роста фондовых индексов можно выделить усиление отдельного кластера компаний мегавысокой капитализации. В 2021-м они назывались FAANG, в 2023 году инвестиционное сообщество начало называть их Magnificent 7 (Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla, Microsoft). Эти компании оказались в выгодном положении в прошлом году, поскольку они являются основой технологического прогресса (каждый в своей отрасли).

Еще одна причина в том, что долговая нагрузка была одной из причин слабого роста компаний в 2023-м (поскольку с ростом процентных ставок выросла стоимость обслуживания корпоративного долга), а крупнейшие компании имеют диверсифицированную по времени структуру долга, соответственно, могут банально переждать тяжелые времена.

Тем, кто хочет инвестировать в фондовые индексы, мы рекомендуем делать это не раньше апреля–мая – именно в этот период ожидается традиционная просадка. Точно не после рождественских каникул, поскольку новогоднее ралли было достаточно агрессивным. Имея желание вложить свободный ресурс в ликвидные активы, лучше делать ставку на сток пикинг – инвестирование в отдельные акции.

Акции

Выбор конкретных компаний и бизнесов играет важную роль. Исходя из нашего видения на 2024 год, мы рассматриваем покупку акций так называемого quality/defensive профиля. В этот портфель входят компании, которые в первую очередь имеют низкую или умеренную долговую нагрузку, высокий уровень ликвидности и стабильность денежных потоков.

Кроме того, такие компании платят более высокие и более стабильные дивиденды по сравнению с рынком и находят приток нового капитала в стрессовые для рынка периоды. Компании с высокой рентабельностью и надежными потоками доходов по-прежнему способны увеличивать прибыль, несмотря на более тяжелые операционные условия.

Долговые инструменты

Основной проблемой долговых инструментов в 2023-м оказался дефицит диверсификации – после 20-летнего перерыва облигации снова коррелируют с акциями. Рост долговых рынков в последний квартал в первую очередь вернул уверенность рыночных участников в инвестиционной перспективе этого класса активов, при этом не поставив окончательную точку на медвежьем рынке. С точки зрения баланса риска и прибыли в четвертом квартале 2023-го краткосрочные долговые инструменты продолжали занимать высокие доли в портфеле институциональных инвесторов. Мы считаем, что 2024 год должен создать благоприятные условия для роста долговых инструментов – от корпоративных до высокорисковых.

Сырьевые товары

В этой категории особого внимания заслуживает золото. В 2023 году, когда средний товарный рынок упал на 7%, золото выросло на 14%, несмотря на рост реальных процентных ставок и сильный доллар США – исторически эти два макроэкономических фактора приводили к снижению стоимости золота. Этот драгметалл пользовался спросом со стороны глобальных центробанков. К примеру, центробанк Китая активно скупал физическое золото, что повысило местные цены по отношению к глобальному рынку. В этом году золото остается инвестиционно привлекательным активом.

Инвестиции в расширение собственного бизнеса и привлечение капитала

Мы ожидаем, что третий-четвертый кварталы 2024 года могут стать периодом серьезного обновления рынка IPO. В ожидании стабилизации экономической ситуации некоторые игроки активно готовятся к публичному привлечению капитала. Из нашей практики отмечу, что в настоящее время количество сделок IPO выше, чем когда-либо. Инвесторы очень открыты для общения с потенциальными кандидатами на размещение акций.

Каким бы странным это ни казалось при нынешних обстоятельствах, но сейчас удачное время для развития собственного бизнеса – расширения, географической экспансии. Доступны трудовые ресурсы: на рынке появилось много людей разных специальностей, среди них – недооцененные профессионалы высокого класса. Достаточно благоприятные условия для M&A – если у вас есть свободный ресурс, самое время использовать его для поглощения конкурента, который переживает трудные времена, или нового небольшого бизнеса, который откроет вам двери в перспективную нишу. Ресурсы для этого лучше использовать свои, поскольку привлеченные стоят достаточно дорого.

Мы оптимистично смотрим на 2024 год, поскольку предстоящие выборы, а также скрытые вливания ликвидности могут оказать существенную поддержку любому медвежьему рынку, как мы это видели в середине 2020 года. 2024 год будет благоприятным для долговых и товарных инструментов, принесет много волатильности в доллар и криптовалюты и будет настоящим испытанием на прочность для фондовых индексов.

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