Ми оптимістично дивимося на 2024 рік, оскільки майбутні вибори, а також приховані вливання ліквідності можуть надати істотну підтримку будь-якому ведмежому ринку

Минулий рік виявився досить важким для інвесторів – політика центральних банків впливає на динаміку розвитку бізнесу, інвестицій. У 2023-му центробанки активно піднімали відсоткові ставки та посилювали грошово-кредитну політику для боротьби з інфляцією. Цього року багато гравців ринку очікують пом’якшення кредитно-грошової політики. Якщо дно не пройдене, то як мінімум ми перебуваємо в процесі виходу із кризи, економічного спаду, викликаного високою вартістю грошей.

Як планувати свою інвестиційну активність, зважаючи на нинішні реалії та прогнози? Розглянемо окремо кілька основних класів активів.

Індексні фонди

Наприкінці 2023-го індексні фонди досягли максимумів. Це обумовлено кількома причинами. Вони проявили стійкість до макроризиків, але у всього є ціна: за абсолютну прибутковість інвестори змушені були розплачуватися рекордно низькою диверсифікацією, де частка семи найбільших компаній перевищувала чверть індексу. Також зростання ринків було зумовлене увагою до штучного інтелекту, зокрема такі теми, як поява ChatGPT, Bard тощо – стали драйверами зростання найбільш капіталізованих компаній з IT-сектору. Зрештою, через високу вагу даних компаній у фондових індексах це спричинило і зростання самих індексів.

Однією з причин зростання фондових індексів можна назвати посилення окремого кластеру компаній мегависокої капіталізації. У 2021-му вони називалися FAANG, у 2023-му інвестиційна спільнота почала називати їх Magnificent 7 (Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla, Microsoft). Ці компанії опинилися у вигідному становищі минулого року, оскільки вони – основа технологічного прогресу (кожен у своїй галузі).

Ще одна причина в тому, що боргове навантаження було однією з причин слабкого зростання компаній у 2023-му (оскільки зі зростанням відсоткових ставок зросла вартість обслуговування корпоративного боргу), а найбільші компанії мають диверсифіковану за часом структуру боргу, відповідно, можуть банально перечекати важкі часи.

Тим, хто хоче інвестувати у фондові індекси, ми рекомендуємо робити це не раніше квітня–травня – саме в цей період очікується традиційне просідання. Точно не після різдвяних канікул, оскільки новорічне ралі було досить агресивним. Маючи бажання вкласти вільний ресурс у ліквідні активи, краще робити ставку на сток пікінг – інвестування в окремі акції.

Акції

Вибір конкретних компаній та бізнесів відіграє надважливу роль. Виходячи з нашого бачення на 2024 рік, ми розглядаємо купівлю акцій так званого quality/defensive профілів. У цей портфель входять компанії, які, в першу чергу, мають низьке або помірне боргове навантаження, високий рівень ліквідності та стабільність грошових потоків.

Крім того, такі компанії платять вищі та стабільніші дивіденди порівняно з ринком і знаходять приплив нового капіталу в стресові для ринку періоди. Компанії з високою рентабельністю та надійними потоками доходів, як і раніше, здатні збільшувати прибуток, не дивлячись на важчі операційні умови.

Боргові інструменти

Основною проблемою боргових інструментів у 2023-му виявився дефіцит диверсифікації – після 20-річної перерви облігації знову корелюють з акціями. Зростання боргових ринків в останній квартал насамперед повернуло впевненість ринкових учасників в інвестиційній перспективі цього класу активів, водночас не поставивши остаточну крапку на ведмежому ринку. З погляду балансу ризику та прибутку в четвертому кварталі 2023-го короткострокові боргові інструменти продовжували займати високі частки в портфелі інституційних інвесторів. Ми вважаємо, що 2024 рік має створити сприятливі умови для зростання боргових інструментів – від корпоративних до високоризикових.

Сировинні товари

У цій категорії на особливу увагу заслуговує золото. Протягом 2023-го, коли середній товарний ринок впав на 7%, золото виросло на 14%, незважаючи на ріст реальних відсоткових ставок та сильний долар США – історично ці два макроекономічні фактори зумовлювали зниження вартості золота. Цей дорогоцінний метал мав попит з боку глобальних центробанків. До прикладу, центробанк Китаю активно скуповував фізичне золото, що підвищило місцеві ціни відносно глобального ринку. Цьогоріч золото залишається інвестиційно привабливим активом.

Інвестиції у розширення власного бізнесу та залучення капіталу

Ми очікуємо, що третій-четвертий квартали 2024 року можуть стати періодом серйозного відновлення ринку IPO. В очікуванні стабілізації економічної ситуації деякі гравці активно готуються до публічного залучення капіталу. З нашої практики зазначу, що наразі кількість угод IPO вища, ніж будь-коли. Інвестори дуже відкриті до спілкування з потенційними кандидатами на розміщення акцій.

Яким би дивним це не здавалося за нинішніх обставин, але зараз вдалий час для розбудови власного бізнесу – розширення, географічної експансії. Доступні трудові ресурси: на ринку з’явилося багато людей різних спеціальностей, серед них – недооцінені професіонали високого класу. Досить сприятливі умови для M&A – якщо у вас є вільний ресурс, саме час використати його для поглинання конкурента, який переживає скрутні часи, або нового невеликого бізнесу, який відкриє вам двері до перспективної ніші. Ресурси для цього краще використовувати свої, оскільки залучені коштують достатньо дорого.

Ми оптимістично дивимося на 2024 рік, оскільки майбутні вибори, а також приховані вливання ліквідності можуть надати істотну підтримку будь-якому ведмежому ринку, як ми це бачили в середині 2020 року. 2024-й буде сприятливим для боргових та товарних інструментів, принесе багато волатильності у долар та криптовалюти і буде справжнім випробуванням на міцність для фондових індексів.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net