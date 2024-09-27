В it-сфере все еще нет образовательных институтов, которые вызывают безусловное доверие, поэтому ни для кого не секрет: во время выбора сотрудника сейчас не учитывают диплом о высшем образовании, и, наоборот, очень сильно ценят профессиональный опыт. Опыт – несомненное преимущество.

Однако, развивая агентство Netpeak уже более 18 лет, я многократно видел, как большой опыт заставлял человека бронзоветь, закрываться от неожиданных проблем и новых тенденций.

Это подтвердил и профессор менеджмента Дартмутского колледжа Сидни Финкельштейн, изучивший работу руководителей разных компаний и выяснивший, что наличие опыта может быть не только преимуществом — он может реально мешать работе.

Он выделил семь признаков ловушки опыта: