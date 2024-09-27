В IT-сфері все ще немає освітніх інститутів, які викликають безумовну довіру, тож ні для кого не є таємницею: під час вибору співробітника зараз не враховують диплом про вищу освіту і, навпаки, дуже сильно цінують професійний досвід. Досвід — безперечна перевага.

Проте, розвиваючи агентство Netpeak уже понад 18 років, я багато разів бачив, як великий досвід змушував людину бронзовіти, закриватися від несподіваних проблем і нових тенденцій.

Це підтвердив і професор менеджменту Дартмутського коледжу Сідні Фінкельштейн, який вивчив роботу керівників різних компаній і з'ясував, що наявність досвіду може бути не тільки перевагою — вона може реально заважати роботі.

Він виділив сім ознак пастки досвіду: