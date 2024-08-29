Именно успехи ВСУ на поле боя в наступательных операциях в условиях ограниченного количества ресурсов могут заставить США пересмотреть свою политику

Как принимаются решения в Белом доме? Равно как и везде в развитых демократических государственных системах. Сначала производятся сценарии и позиции (которые по цепи формируют очень разные люди, аналитические центры, группы воздействия). Затем эти сценарии и позиции доносятся до соответствующих людей, отвечающих за направление. После они доходят до первых лиц, которые – интерпретируя эти данные – принимают то или иное решение.

На всем пути заинтересованные стороны влияют – напрямую, через экспертную среду, через медиа. Сверху добавляется естественный бюрократический и политический процесс. Каждое изменение внешних обстоятельств может изменить и решение. Поэтому принятие сложных и рискованных решений обычно происходит очень осторожно, консервативно и длительно. А везде, где начинается желание очень быстрых решений, потому что ГОРИТ начинается путь к размыванию институтов и диктатуры.

Большинство базовых решений по нашей войне – первые санкции, блокирование авиасообщения с РФ, программы для украинских беженцев, первые решения о тяжелом оружии, хаймарсы – принимались очень быстро для европейской и американской систем. Чем сложнее и чем рискованнее решение, тем больше лаг принятия, тем больше разных групп влияния, к которым нужно прислушиваться, тем выше политическая и историческая ответственность.

С политикой Байдена все тоже самое. Джо не ястреб. А в обществе в США запроса на участие в большой войне нет. Точнее не так: после Ирака и Афганистана участие США в войнах очень непопулярно. Поэтому с началом полномасштабного вторжения России в Украину администрация США решала две задачи: помочь Украине и избежать прямого столкновения между Россией и США, что могло привести к глобальной катастрофе. Этот риск реальным считают многие в США. И не зря Трамп и Ко этим пугают избирателя.

Поэтому Путин и его банда так активно эксплуатировали темы красных линий. Это не манипуляция "страхами" Байдена или Салливана. Это влияние на общественный и элитарный дискурс, которым Байден и Ко руководствуются. Этим и объясняется логика постепенного отстранения "красных линий". Да, это та же "политика салями", которая сводит риски ядерной эскалации и общественного недовольства к минимуму.

Но Украине нет дела до логики осторожности в американских и европейских кабинетах. Поэтому у нас априори разный уровень толерантности к эскалации со стороны россиян. Потому что нам все нужно на вчера, а ядерные угрозы Путина уже мало кого пугают.

В конце концов, вторжение в Россию иллюстративно демонстрирует, что Украина готова игнорировать предостережения США и Европы. И на практике доказывать, что красные линии не работают. Ибо у нас нет других вариантов. Именно успехи ВСУ на поле боя в наступательных операциях, особенно в условиях ограниченного количества ресурсов, является ключевым фактором, который может заставить США пересмотреть свою политику.

И так, учитывая развитие событий на фронте и рост давления со стороны европейских союзников, США еще при текущей администрации могут снять свои запреты. Вернее не так. При всем давлении со стороны оппонентов такого решения среди демократов, истерики трампистов и российских агентов им придется это сделать. Ну или это придется сделать Гаррису, если она победит.

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