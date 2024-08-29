Саме успіхи ЗСУ на полі бою у наступальних операціях, особливо в умовах обмеженої кількості ресурсів, — ключовий фактор, що може змусити США переглянути свою політику

Як ухвалюються рішення у Білому домі? Так само як і всюди у розвинених демократичних державних системах. Спочатку виробляються сценарії та позиції (які по ланцюгу формують дуже різні люди, аналітичні центри, групи впливу). Потім ці сценарії та позиції доносяться до відповідних людей, які відповідають за напрямок. Згодом вони доходять до перших осіб, які – інтерпретуючи ці дані – ухвалюють те чи інше рішення.

На всьому шляху зацікавлені сторони впливають – напряму, через експертне середовище, через медіа. Зверху ще додається природній бюрократичний та політичний процес. Кожна зміна зовнішніх обставин може змінити й рішення. Тому ухвалення складних і ризикованих рішень зазвичай відбувається дуже обережно, консервативно і довго. А всюди, де починається бажання дуже швидких рішень, бо ГОРИТЬ, розпочинається шлях до розмивання інституцій і диктатури.

Більшість базових рішень щодо нашої війни – перші санкції, блокування авіасполучення з РФ, програми для українських біженців, перші рішення про важку зброю, хаймарси – ухвалювалися надзвичайно швидко для європейської та американської систем. Що складніші й що більш ризиковані рішення, то більше лаг ухвалення, більше різних груп впливу, до яких треба дослухатися, то вища політична й історична відповідальність.

З політикою Байдена все те саме. Джо не яструб. А у суспільстві в США запиту на участь у великій війні немає. Точніше, не так: після Іраку й Афганістану участь США у війнах дуже непопулярна. Тому з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну адміністрація США вирішувала два завдання: допомогти Україні й уникнути прямого зіткнення між Росією та США, що могло призвести до глобальної катастрофи. Цей ризик реальним вважає багато хто в США. І не дарма Трамп і Ко цим лякають виборців.

Тому Путін і його банда так активно експлуатували теми "червоних ліній". Це не маніпуляція "страхами" Байдена чи Саллівана. Це вплив на суспільний і елітарний дискурс, яким Байден і Ко керуються. Цим і пояснюється логіка поступового відсунення "червоних ліній". Так, це та саме "політика салямі", яка зводить ризики ядерної ескалації та суспільного невдоволення до мінімуму.

Але Україні нема діла до логіки обережності в американських і європейських кабінетах. Тому у нас апріорі різний рівень толерантності до ескалації з боку росіян. Бо нам все треба на вчора, а ядерні погрози Путіна вже мало кого лякають.

Зрештою, вторгнення у Росію ілюстративно демонструє, що Україна готова ігнорувати перестороги США і Європи. І на практиці доводити, що "червоні лінії" не працюють. Бо у нас немає інших варіантів. Саме успіхи ЗСУ на полі бою у наступальних операціях, особливо в умовах обмеженої кількості ресурсів, — це ключовий фактор, що може змусити США переглянути свою політику.

І так, з огляду на розвиток подій на фронті та зростання тиску з боку європейських союзників, США ще за поточної адміністрації можуть зняти свої заборони. Точніше, не так. Водночас тиску з боку опонентів такого рішення серед демократів, істерики трампістів і російських агентів, їм доведеться це зробити. Ну або це доведеться зробити Гарріс, якщо вона переможе.

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