"Давайте уже после праздников" – работает не только в Галичине

Конгресс США не принял решения о помощи Украине на $61 млрд и не согласился на предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера о продолжении работы обеих палат на неделю.

Да, сегодня у обеих палат все еще рабочий день, как видим. Но не стоит ожидать, что за один день вдруг проголосуют за $61 млрд для нас.

Поэтому без разницы на самом деле, когда американские власти пойдут на каникулы. Важные вопросы – и украинское в том числе – все равно уже отмечены в категории "давайте после праздников". Этот принцип работает не только в Галичине.

А помощь для нас, как я уже говорил, примут где-то с середины января, максимум – до середины февраля. В Белом доме точно знают, что на эти несколько месяцев ресурсов у нас кое-как должно хватить. Тем более с подброшенными позавчера $200 млн.



Оригинал

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net