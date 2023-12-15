"Давайте вже після свят" – працює не тільки в Галичині

Конгрес США не ухвалив рішення про допомогу Україні на $61 млрд і не припав на пропозицію лідера демократів в Сенаті Чака Шумера про продовження роботи обох палат на тиждень.

Так, сьогодні в обох палат все ще робочий день, як бачимо. Але не варто очікувати, що за один день раптом проголосують за той $61 млрд для нас.

Тому без різниці насправді, коли американські можновладці підуть на канікули. Важливі питання – і українське зокрема – все одно вже позначені в категорії "давайте вже після свят". Цей принцип працює не тільки в Галичині.

А допомогу для нас, як я вже казав, ухвалять десь від середини січня, максимум – до середини лютого. В Білому домі точно знають, що на ці декілька місяців ресурсів в нас сяк-так має вистачити. Тим більше з підкинутими позавчора $200 млн.



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