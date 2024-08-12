Главное, на что надо обращать внимание – совместные военные учения с РФ и перебрасывание войск РФ

О грозных заявлениях Лукашенко:

1. Лукашенко не мог отреагировать по-другому. После его гневных заявлений, что он может даже закрыть украинское посольство – Россия не сможет ему сделать предъявления. Даже кулуарные.

2. Выдвижение войск к границе Украины – это ни о чем. Он не собирается воевать. Он показывает гнев (и показывает его россиянам). И пока это игра. При желании можно даже найти элементы смеха над РФ, потому что выдвинули РСЗО "Полонез", который так нужен России, но его Беларусь и Китай (точнее просто Китай) не продают РФ. Потому россияне и торгуются сейчас с Ираном.

3. Главное, на что надо обращать внимание – обучение с РФ и перебрасывание войск РФ. Пока этого нет. И перебрасывание войск не производится за один день. Но повторюсь: разрешение на перебрасывание или не перебрасывание войск даст не Минск, а Пекин.

4. Еще раз подчеркну: главную роль в позиции Лукашенко по поводу разрешения или запрета на повторное вторжение через Украину для РФ сейчас играет Китай. Пока ничего не говорит о том, что Китай дает добро.

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