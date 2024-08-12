Головне, на що треба звертати увагу – спільні військові навчання з РФ і перекидання військ РФ

Про грізні заяви Лукашенка:

1. Лукашенко не міг відреагувати інакше. Після його гнівних заяв, що він може навіть закрити українське посольство – Росія не зможе йому зробити предʼяви. Навіть кулуарні.

2. Висування військ до кордону України – це ні про що. Він не збирається воювати. Він демонструє гнів (і демонструє його росіянам). І поки це гра. За бажання, можна навіть знайти елементи сміху над РФ, бо висунули РСЗВ "Полонез", який так потрібен Росії, але його Білорусь і Китай (точніше просто Китай) не продають РФ. Тому росіяни й торгуються зараз з Іраном.

3. Головне, на що треба звертати увагу – навчання з РФ і перекидання військ РФ. Поки цього немає. І перекидання військ не робиться за один день. Але повторюсь: дозвіл на перекидання чи не перекидання військ дасть не Мінськ, а Пекін.

4. Ще раз наголошу: головну роль у позиції Лукашенка щодо дозволу чи заборони на повторне вторгнення через Україну для РФ зараз відіграє Китай. Поки нічого не говорить про те, що Китай дає добро.

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