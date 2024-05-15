Проблема визита Блинкена в том, что он ни о чем. Точнее – это репутационный визит. Причем репутационный для администрации Байдена. А не для нас

Если коротко описать ситуацию на внешнем контуре для текущей администрации в Белом доме, то в преддверии старта выборов у них примерно повсюду – не очень. Убеждать американского избирателя и международную аудиторию, что политика в отношении Украины и нашей войны с Россией не является провалом на фоне других "фронтов", было одной из целей визита госсекретаря.

Торговая война и политическое противостояние с Китаем не обещают скорых побед. Хотя вчера Байден и подтвердил слухи о повышении тарифов для китайского алюминия, стали, электрокаров и других "зеленых товаров", КНР не собирается уступать. Кроме того, постоянно наращивая напряжение во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На Ближнем Востоке в целом тоже не очень. Неуступчивость Нетаньяху и его упрямое желание "действовать решительно" в Газе (читать – неоправданно кроваво) не только перечеркнуло усилие Байдена по урегулированию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, но и вызывает раздражение у Египта и еще груды умеренных в регионе режимов. Все попытки обуздать Нетаньяху (в том числе блокировку поставок авиабомб и другого наступательного оружия) пока не имели успеха. Плюс к проблеме Израиль-ХАМАС еще проблема Ирана, где администрация тоже выглядит слабой.

Отношения с ЕС тоже сложны. Трамп атакует Байдена за то, что он слишком много "платит за Европу", а у Европы много вопросов у Байдена после "антиинфляционного закона" (бьющего по европейской промышленности) и на фоне роста популярности мнения, что США не способны организовать безопасность Европы от России .

В итоге единственным местом, где администрация способна продемонстрировать эффективность и результативность, остается Украина. Ибо даже на фоне текущего давления россиян и особенно на фоне полугодовой (преступной) задержки помощи добиться стабилизации на фронте и даже откатить россиян назад (второе – если очень повезет) гораздо проще, чем распутать ад на Ближнем Востоке или быстро обуздать КНР. Достаточно просто не делать дичи с помощью и немного подстроить процессы в самой Украине.

В версии, что Блинкен приезжал уговаривать идти на переговоры, сейчас я не очень верю. Потому что переговоры в год выборов нужны все же на фоне успехов Украины. Или хотя бы ощутимых неудач россиян. Для этого нужно время и ресурсы. Ресурсы, которые администрации Байдена нужно интенсивно инвестировать.

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