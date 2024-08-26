Каждый день – создание Независимости. А это значит – субъектность. Это значит не бояться. Это значит изменять

Мы можем и должны любить разную Украину.

Но что есть Украина? География, нация, история, ценности?

География наша изменялась. Менялись уклады, песни.

Но оставалась воля, быстрота и гибкость (то, что сейчас мы назвали бы предприимчивостью, инновационностью, адаптивностью).

Страна, Независимость, Государство – это не историческая данность. Это то, что мы творим и отстаиваем каждый день.

Итак, только один день в году — день Восстановления Независимости.

А каждый день – творение Независимости. "Власновільність" — хорошее слово от Николая Михновского

А это значит – субъектность.

Это значит – не бояться.

Это значит – изменять.

Границы, как свидетельствуют последние 10 лет, нам не гарантирует Устав ООН, международное право и наш цивилизационный выбор. Границы – это результат силы, субъектности, связанности.

Институт национальной памяти сам не обеспечит субъектность Украины, когда таланты три десятилетия выдавливаются из страны.

Переименование улиц в Одессе дает настоящий эффект, когда параллельно уничтожается контрабанда.

Да, нам нужно все одновременно. Но вышиванка на праздники не может быть оправданием проваленной судебной реформы или слабодушия при проведении экономических реформ.

Новая украинская школа нуждается в новых украинских учителях (в смысле смыслов, мышления, отношений).

Лидеры должны поднимать на флаг видение, а не страхи.

Граждане – становиться самостоятельными.

А все мы вместе каждым делом доказывать себе и миру, что мы удавшаяся страна. Удавшаяся как лучшее место для рождения детей, идей, бизнесов, произведений.

И будущего.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net